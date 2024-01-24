Депутат Госдумы РФ призвала расследовать свалку гуманитарной помощи между Донецком и Ростовом-на-Дону
Дальнобойщик Александр Закутний обнаружил свалку гуманитарной помощи в Амвросиевке — между Донецком и Ростовом-на-Дону
Он увидел там куртки, резиновые сапоги, самодельные носилки, медицинские халаты, лекарства и письма для российских военных, закатанные в землю бульдозером.
По словам Александра, он возвращался из Донбасса, куда отвозил гуманитарную помощь. Остановился в Амвросиевке, к его машине подошел местный житель и рассказал о свалке. Волонтер добавил, что у гумпомощи не было никаких опознавательных знаков.
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«Я вам так скажу, на мой взгляд, это было сделано целенаправленно, чтобы это не попало к военнослужащим. Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть сгребать. К концу месяца туда собираются из Москвы ребята ехать и разбираться со всем этим. Мне уже оттуда позвонили и просили локацию. Есть две версии. Одна — что это [неопытные] волонтеры. Я как-то сталкивался с такими, которые говорили, что сами всё довезут. Таможню пересекли, один бабах услышали, и страшно. Бросают всё и уезжают», — рассказал мужчина.
По второй версии Александра, в произошедшем может быть замешана местная администрация.
Депутат Государственной думы России от Ростовской области Екатерина Стенякина, узнав о свалке, обратилась в правоохранительные органы. Сначала она просила выяснить, не является ли видео «специальной постановкой или диверсией» с целью заставить волонтёров разочароваться в своей деятельности.
Потом женщина связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области. Они подтвердили подлинность данного видео. Теперь Стенякина требует установить и наказать виновных.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае из техникума отчислили студентку, которая рассказала о принудительных гуманитарных сборах.