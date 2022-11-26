В Краснодарском крае из техникума отчислили студентку, которая рассказала о принудительных гуманитарных сборах

Из Тимашевского техникума за неявку на экзамен исключили студентку. Ранее она рассказала о принудительных гуманитарных сборах и угрозах отчисления

Из Тимашевского техникума кадровых ресурсов отчислили студентку Марию Исмайлову. Ранее девушка рассказывала, что в учебном заведении студентов принудительно заставляют участвовать в сборах гуманитарной помощи.

После того, как Мария сообщила об этом СМИ, руководство техникума заявило, что все проводилось на добровольной основе. А сама студентка стала получать угрозы об отчислении. В учебном заведении ситуацию комментировать не стали.

26 ноября Мария сообщила журналисту Юга.ру, что её отчислили. Узнала она об этом случайно — девушку удалили из общего чата группы.

«Вчера я решила заняться написанием лекций, но обнаружила, что из беседы нашей группы меня удалили, ничего не сказав. Я попросила лекции у одногруппницы, и она мне сообщила, что меня исключили. Руководство техникума никак об этом не уведомило. Так же, никто не рассказал студентам (моим одногруппникам) почему это сделано», — рассказала Мария.

Официальной причиной отчисления стала неявка на экзамен и отсутствие документов по производственной практике. Сейчас девушка находится в другой стране. Во время переезда, она проходила производственную практику, которую не смогла закончить в сроки. После практики должен был быть экзамен, а потом учебные пары.

При этом, для пересдачи практики студентке должны были предоставить две попытки. Юрист Марии Яна Тарасова из правозащитного проекта «Молния» объяснила, что на это девушка имеет законное право:

«Действия администрации техникума противоречат статье 58 ФЗ«Об образовании», уставу и положению о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся в техникуме. Студентке должны были предоставить возможность пересдать практику как минимум 2 раза в течение одного года с момента образования задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз техникумом создается комиссия».

Также Тарасова добавила, что студентке не сказали о сроках ликвидации академической задолженности. Это является нарушением со стороны руководства техникума.

Как писали Юга.ру, в подобной ситуации ранее оказались сотрудники администрации Красноармейского района. Они пожаловались, что их заставляют сдавать на гуманитарные сборы суммы, равные дневному заработку.