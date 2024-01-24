Краснодарский край лидирует по приросту населения, особенно среди молодежи
В Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года миграционный прирост составил 29 тыс. человек
И переезжает на Кубань в основном молодежь, рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Как он считает, Краснодарский край в этом контексте — зеркало юга.
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Однако эксперт утверждает, что это стихийные процессы. Никто этим не управляет, никто не ставит задачу дифференцированно распределить миграционные притоки по всей территории. Крупнов считает мегаполисную урбанизацию угрозой и для России в целом, и для юга в частности.
«Нам нужно идти к ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации. И нам нужно уходить от этой концентрации в гипергородах для того, чтобы использовать все возможности», — считает Крупнов.
Эксперт добавил, что в перспективе 10-20 лет в России, особенно на Юге, где все условия есть, он считает оптимальным типом расселения для семьи вариант «дом плюс квартира»
Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в список лидеров по рождаемости в России. В 2023 году на свет появились около 54 тыс. детей, в том числе 580 двоен и 7 троен.
Сотрудники ЗАГС Краснодарского края назвали самые необычные имена, которые родители дали своим новорожденным детям в 2023 году. Среди них Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита.