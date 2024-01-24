Краснодарский край лидирует по приросту населения, особенно среди молодежи

В Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года миграционный прирост составил 29 тыс. человек

И переезжает на Кубань в основном молодежь, рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Как он считает, Краснодарский край в этом контексте — зеркало юга.

Однако эксперт утверждает, что это стихийные процессы. Никто этим не управляет, никто не ставит задачу дифференцированно распределить миграционные притоки по всей территории. Крупнов считает мегаполисную урбанизацию угрозой и для России в целом, и для юга в частности.

«Нам нужно идти к ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации. И нам нужно уходить от этой концентрации в гипергородах для того, чтобы использовать все возможности», — считает Крупнов.

Эксперт добавил, что в перспективе 10-20 лет в России, особенно на Юге, где все условия есть, он считает оптимальным типом расселения для семьи вариант «дом плюс квартира»