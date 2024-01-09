Краснодарский край вошел в список лидеров по рождаемости в России
В Краснодарском крае в 2023 году родились около 54 тыс. детей, в том числе 580 двоен и 7 троен
По этим показателям регион находится в тройке лидеров по стране. За последние пять лет количество многодетных семей на Кубани выросло до 93 тыс. Это плюс 34%.
Всего в таких семьях воспитывается свыше 300 тыс. детей, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что в 2024 году сумма поддержки многодетных семей в регионе превысит 2 млрд рублей.
«Им нужны руки папы»:
Сумма выплаты в рамках краевого материнского капитала при рождении третьего или последующих детей составит более 153 тыс. рублей.
Кроме того, с 2024 года власти Кубани впервые будут компенсировать многодетным затраты на обучение детей в колледжах и техникумах. 50% — если в семье пять и более детей, 30% — если детей в семье менее пяти.
Как писали Юга.ру, максимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих стал 49 тыс. рублей в месяц (против 33,2 тыс. рублей в 2023 году).