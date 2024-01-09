Краснодарский край вошел в список лидеров по рождаемости в России

В Краснодарском крае в 2023 году родились около 54 тыс. детей, в том числе 580 двоен и 7 троен

По этим показателям регион находится в тройке лидеров по стране. За последние пять лет количество многодетных семей на Кубани выросло до 93 тыс. Это плюс 34%.

Всего в таких семьях воспитывается свыше 300 тыс. детей, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что в 2024 году сумма поддержки многодетных семей в регионе превысит 2 млрд рублей.