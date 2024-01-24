В 2024 году на пригородных маршрутах Краснодарского края запустят несколько новых электропоездов

В Краснодарском крае, Ростовской области и Дагестане с этого года начнут курсировать новые электропоезда

Восемь таких электропоездов серии ЭП3Д поступило на СКЖД в 2023 году. Все они перевозят пассажиров в Ростовской области.

Они оборудованы системами микроклимата салона, туалетными комнатами, откидными сидениями, местами и креплениями для перевозки велосипедов, разъемами для зарядки различных устройств. Также электропоезда адаптированы для маломобильных групп населения.

В 2024 году запланирована поставка еще 10 электропоездов (56 вагонов), которые запустят в Краснодарском крае, Дагестане и уже упомянутой Ростовской области.