В 2024 году на пригородных маршрутах Краснодарского края запустят несколько новых электропоездов

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

В Краснодарском крае, Ростовской области и Дагестане с этого года начнут курсировать новые электропоезда

Восемь таких электропоездов серии ЭП3Д поступило на СКЖД в 2023 году. Все они перевозят пассажиров в Ростовской области.

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Они оборудованы системами микроклимата салона, туалетными комнатами, откидными сидениями, местами и креплениями для перевозки велосипедов, разъемами для зарядки различных устройств. Также электропоезда адаптированы для маломобильных групп населения.

В 2024 году запланирована поставка еще 10 электропоездов (56 вагонов), которые запустят в Краснодарском крае, Дагестане и уже упомянутой Ростовской области.

Как писали Юга.ру, железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» в 2024 году запустит ежедневный поезд Москва — Евпатория.

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