В 2024 году на пригородных маршрутах Краснодарского края запустят несколько новых электропоездов
В Краснодарском крае, Ростовской области и Дагестане с этого года начнут курсировать новые электропоезда
Восемь таких электропоездов серии ЭП3Д поступило на СКЖД в 2023 году. Все они перевозят пассажиров в Ростовской области.
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Они оборудованы системами микроклимата салона, туалетными комнатами, откидными сидениями, местами и креплениями для перевозки велосипедов, разъемами для зарядки различных устройств. Также электропоезда адаптированы для маломобильных групп населения.
В 2024 году запланирована поставка еще 10 электропоездов (56 вагонов), которые запустят в Краснодарском крае, Дагестане и уже упомянутой Ростовской области.
Как писали Юга.ру, железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» в 2024 году запустит ежедневный поезд Москва — Евпатория.