Из Ростова-на-Дону запустили автобусный рейс в Стамбул. Время в пути 3 дня

Ростовская область, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • Стамбул, Турция © Фото VisionPics с сайта pixabay.com
    Стамбул, Турция © Фото VisionPics с сайта pixabay.com

Турецкий перевозчик Luks Yilmaz запустил автобусный рейс из Ростова-на-Дону в Стамбул

Транспорт отправляется от главного автовокзала один раз в неделю, в 9:00 в понедельник, и прибывает в Стамбул в 17:00 в среду. Таким образом, время в пути до  экономического, исторического и культурного центра Турции составит три дня.

Читайте также:

Маршрут будет проходить через Грузию. Визы для россиян не нужны, только действующий заграничный паспорт. По данным «Ростов-Транспорт», стоимость проезда из Ростова-на-Дону в Стамбул составит около 8 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, «Аэрофлот» больше не будет летать из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Рейсы в первый город будут выполняться до 28 января, во второй — до 3 февраля включительно.

В Краснодаре в очередной раз заговорили об открытии аэропорта в кубанской столице. Председатель Гордумы Вера Галушко предположила, что начать отправлять и принимать самолеты могут уже в феврале.

путешествия Ростов-на-Дону

Новости

Популярные санатории Абхазии подняли цены на летний отдых минимум на 25%
В Краснодаре волонтеры собирают деньги на реставрацию лепнины дома Сологуба
Из Ростова-на-Дону запустили автобусный рейс в Стамбул. Время в пути 3 дня
В Краснодаре на выходных пройдут лекции о вреде гаджетов и нарциссизме
В Госдуме рассмотрят законопроект о премиях к юбилеям в браке
В Краснодаре откроется выставка «Непокоренный Ленинград» к 80-летию снятия блокады

Лента новостей

Реклама на сайте