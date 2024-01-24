Из Ростова-на-Дону запустили автобусный рейс в Стамбул. Время в пути 3 дня

Транспорт отправляется от главного автовокзала один раз в неделю, в 9:00 в понедельник, и прибывает в Стамбул в 17:00 в среду. Таким образом, время в пути до экономического, исторического и культурного центра Турции составит три дня.

Маршрут будет проходить через Грузию. Визы для россиян не нужны, только действующий заграничный паспорт. По данным «Ростов-Транспорт», стоимость проезда из Ростова-на-Дону в Стамбул составит около 8 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, «Аэрофлот» больше не будет летать из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Рейсы в первый город будут выполняться до 28 января, во второй — до 3 февраля включительно.

В Краснодаре в очередной раз заговорили об открытии аэропорта в кубанской столице. Председатель Гордумы Вера Галушко предположила, что начать отправлять и принимать самолеты могут уже в феврале.