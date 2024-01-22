«Аэрофлот» больше не будет летать из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Компания «Аэрофлот» уберет из расписания два рейса в Египет

На сайте перевозчика можно купить билет в Хургаду на 27 января по цене от 23 тыс. 97 рублей . Лететь придется более 17 часов с пересадкой. 28 января стоимость билетов от 13 тыс. 381 рубля . Добраться до египетского курорта этим рейсом можно за 3 часа 45 минут. При этом в расписании указаны вылеты и после указанных дат.

Вылеты в Хургаду будут выполняться до 28 января, в Шарм-эш-Шейх — до 3 февраля включительно.

В Шарм-эш-Шейх на 2 февраля можно купить билеты от 13 тыс. 381 рубль . Время в пути составит 3 часа 30 минут. На 3 февраля аналогичная цена. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, средняя цена на авиаперелет в салоне экономкласса по России выросла за 2023 год на 22,2%. В декабре она достигла отметки 7,6 тыс. рублей за 1 тыс. км полета.

А в Краснодаре снова заговорили об открытии аэропорта. Председатель Гордумы Вера Галушко предположила, что начать отправлять и принимать самолеты могут уже в феврале.