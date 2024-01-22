«Аэрофлот» больше не будет летать из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото с сайта airliners.net
    © Фото с сайта airliners.net

Компания «Аэрофлот» уберет из расписания два рейса в Египет

Вылеты в Хургаду будут выполняться до 28 января, в Шарм-эш-Шейх — до 3 февраля включительно.

На сайте перевозчика можно купить билет в Хургаду на 27 января по цене от 23 тыс. 97 рублей. Лететь придется более 17 часов с пересадкой. 28 января стоимость билетов от 13 тыс. 381 рубля. Добраться до египетского курорта этим рейсом можно за 3 часа 45 минут. При этом в расписании указаны вылеты и после указанных дат.

  • © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru
    © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru
  • © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru
    © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru

В Шарм-эш-Шейх на 2 февраля можно купить билеты от 13 тыс. 381 рубль. Время в пути составит 3 часа 30 минут. На 3 февраля аналогичная цена. Билеты в продаже.

  • © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru
    © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru
  • © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru
    © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru

Как писали Юга.ру, средняя цена на авиаперелет в салоне экономкласса по России выросла за 2023 год на 22,2%. В декабре она достигла отметки 7,6 тыс. рублей за 1 тыс. км полета. 

А в Краснодаре снова заговорили об открытии аэропорта. Председатель Гордумы Вера Галушко предположила, что начать отправлять и принимать самолеты могут уже в феврале.

Аэропорты Египет Курорты и туризм путешествия Сочи

Новости

«Аэрофлот» больше не будет летать из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Краснодарском крае будет холодно и ветрено
В Новороссийске начала работу антинаркотическая квест-комната
В приазовских лиманах запретили рыбачить до мая
В Краснодаре произошли аварии на нескольких котельных
В Анапе установили барельефы с картами древних городов

Лента новостей

Краснодар романтичный
17 января, 12:29
Краснодар романтичный
Секретный бар, купол на крыше и еще 5 мест для нескучных свиданий
ФАС Ставрополья обвинила три птицефабрики в повышении цен на куриные яйца
18 января, 11:43
ФАС Ставрополья обвинила три птицефабрики в повышении цен на куриные яйца
Крушение самолета, танцующая селедка, большая гонка
18 января, 13:40
Крушение самолета, танцующая селедка, большая гонка
Что смотреть в кино в Краснодаре с 18 января

Реклама на сайте