Стоимость перелета экономклассом по РФ выросла на 22%

Средняя цена на авиаперелет в салоне экономкласса по России выросла за 2023 год на 22,2%

В декабре она достигла отметки 7,6 тыс. рублей за 1 тыс. км полета. По данным Росстата, это самый резкий рост с 2008 года, когда средние цены за 12 месяцев поднялись на 30,9%.

Как писали Юга.ру, авиасообщение между Ставрополем и Турцией стартует с апреля 2024 года. Рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800.

Кроме того, из аэропорта Сочи авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в Дубай. Самолет из российского курорта будет отправляться по субботам в 02:30. Обратно из Дубая борт вылетит в тот же день в 08:10.