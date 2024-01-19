Стоимость перелета экономклассом по РФ выросла на 22%

Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Средняя цена на авиаперелет в салоне экономкласса по России выросла за 2023 год на 22,2%

В декабре она достигла отметки 7,6 тыс. рублей за 1 тыс. км полета. По данным Росстата, это самый резкий рост с 2008 года, когда средние цены за 12 месяцев поднялись на 30,9%.

Это общемировая тенденция. Стоимость международных перелетов тоже растет.

Как писали Юга.ру, авиасообщение между Ставрополем и Турцией стартует с апреля 2024 года. Рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800.

Кроме того, из аэропорта Сочи авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в Дубай. Самолет из российского курорта будет отправляться по субботам в 02:30. Обратно из Дубая борт вылетит в тот же день в 08:10. 

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