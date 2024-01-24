Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Панические атаки»

По сюжету 18-летняя Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе Никель Мурманской области местные жители это связывают с экологией или древним проклятием. Однажды ей приходит долгожданная виза в Норвегию, где уже несколько лет обитает ее сестра.

Девушка быстро собирает чемоданы и отправляется в сказочную северную страну. Но перед этим заворачивает к самой глубокой в мире шахте — Кольской Сверхглубокой, чтобы прокричать в уши дьяволу свое желание.

После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик и автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов.

Начало в 19:00, купить билет можно по ссылке. Показ пройдет в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» по адресу улица Головатого, 313.