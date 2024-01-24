Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Панические атаки»
В краснодарском кинотеатре «КАРО» 25 января состоится специальный показ нового фильма Ивана Твердовского «Панические атаки»
Лента получила главный приз фестиваля авторского кино «Зимний». Фильм снят на стыке жанров — триллера, драмы, мистики, роуд-муви и абсурда.
По сюжету 18-летняя Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе Никель Мурманской области местные жители это связывают с экологией или древним проклятием. Однажды ей приходит долгожданная виза в Норвегию, где уже несколько лет обитает ее сестра.
Девушка быстро собирает чемоданы и отправляется в сказочную северную страну. Но перед этим заворачивает к самой глубокой в мире шахте — Кольской Сверхглубокой, чтобы прокричать в уши дьяволу свое желание.
После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик и автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов.
Начало в 19:00, купить билет можно по ссылке. Показ пройдет в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» по адресу улица Головатого, 313.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 27 января пройдет лекция Киры Кац «Матрица: мы в ней или она в нас?». Вместе с киноэкспертом слушатели попробуют разобраться, что не так с четвертым фильмом, узнают, какие пасхалки приготовили создатели, поймут, как сага Вачовски повлияла на наши жизни.