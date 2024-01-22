В Краснодаре покажут документальный спектакль «Жизнь в розовом цвете»

Постановка откроет серию работ, где основой являются реальные судьбы. Первой зрители смогут оценить историю танцовщицы, жизнь которой разделена на две части.

Режиссер Дарья Феленкова попыталась выяснить, какого это — быть все время на виду и оставаться обычным человеком со своими слабостями, трудностями и мечтами. Спектакль создан на основе интервью и биографии Олеся Foxy.

Начало в 20:00, стоимость билетов 750 рублей. Купить можно по ссылке. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.