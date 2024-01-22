В Краснодаре покажут документальный спектакль «Жизнь в розовом цвете»
В Краснодаре 26 января состоится премьера пластического документального спектакля-эскиза «Жизнь в розовом цвете»
Постановка откроет серию работ, где основой являются реальные судьбы. Первой зрители смогут оценить историю танцовщицы, жизнь которой разделена на две части.
Режиссер Дарья Феленкова попыталась выяснить, какого это — быть все время на виду и оставаться обычным человеком со своими слабостями, трудностями и мечтами. Спектакль создан на основе интервью и биографии Олеся Foxy.
Начало в 20:00, стоимость билетов 750 рублей. Купить можно по ссылке. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом артзале 23 января откроется фотовыставка «Дерзкий стрит». Представят работы двух молодых фотографов — Елизаветы Власенко и Дениса Труфанова.