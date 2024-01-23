В Майкопе гостиницу с боулингом и ржавой электропечью продают за 77 млн рублей
В Адыгее гостиницу Villa Nina, принадлежащую предпринимателю Абдулаху Шекультирову, выставили на торги за 77,9 млн рублей
Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Торги назначены на 29 января 2024 года.
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Лот включает земельный участок площадью 11,6 тыс. кв. м, баню (25,9 кв. м), кафе (164,9 кв. м), сауну (74,4 кв. м), прачечную (16,6 кв. м), а также здание проходной, котельную, шашлычную и гараж.
Помимо строений и гостиничной мебели (например, 29 кроватей, 18 шкафов), в лоте указаны и штучные предметы:
- «клавиатура Genius, бежевого цвета, в рабочем состоянии (1 шт.);
- стиральная машина Daewoo, серебристого цвета, 9 кг, не работает;
- электропечь Lysva, состояние рабочее, есть ржавые места (2 шт.)».
Также с молотка намерены пустить электрическую сковороду, оборудование для боулинга в четыре дорожки и тележку для раздачи пищи из нержавейки.
По решению Арбитражного суда Республики Адыгея, Абдулаха Шекультирова признали банкротом в апреле 2022 года. Признать предпринимателя несостоятельным у суда попросил «Россельхозбанк». Требования банка к бизнесмену включены в реестр требований кредиторов должника в размере 106,7 млн рублей.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре имущество Пашковского хлебозавода выставили на торги за 20 млн рублей.