В Майкопе гостиницу с боулингом и ржавой электропечью продают за 77 млн рублей

В Адыгее гостиницу Villa Nina, принадлежащую предпринимателю Абдулаху Шекультирову, выставили на торги за 77,9 млн рублей

Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Торги назначены на 29 января 2024 года.

Лот включает земельный участок площадью 11,6 тыс. кв. м, баню (25,9 кв. м), кафе (164,9 кв. м), сауну (74,4 кв. м), прачечную (16,6 кв. м), а также здание проходной, котельную, шашлычную и гараж.



Помимо строений и гостиничной мебели (например, 29 кроватей, 18 шкафов), в лоте указаны и штучные предметы:

«клавиатура Genius, бежевого цвета, в рабочем состоянии (1 шт.);

стиральная машина Daewoo, серебристого цвета, 9 кг, не работает;

электропечь Lysva, состояние рабочее, есть ржавые места (2 шт.)».

Также с молотка намерены пустить электрическую сковороду, оборудование для боулинга в четыре дорожки и тележку для раздачи пищи из нержавейки.