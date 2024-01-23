За 2023 год спрос на покупку торговых площадей в Краснодаре снизился на 23%, на аренду — на 9%

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Аналитики изучили ситуацию на рынке продажи и аренды торговых площадей, сравнив данные за декабрь 2022 и 2023 годов

По данным специалистов «Авито Недвижимости», за год спрос на продажи торговых площадей в РФ сократился на 5%. Однако в трети городов интерес к таким объектам увеличился. Среди городов ЮФО спрос вырос в Симферополе на 128%, в Сочи — на 64%, в Севастополе — на 50%, в Ростове-на-Дону — на 10%, а в Ставрополе — на 8%. В Краснодаре он снизился на 23%.

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Предложения торговых площадей на продажу за отчетный период в России снизились на 9%. При этом они увеличились в Симферополе (на 21%), Ростове-на-Дону (17%), Севастополе (11%) и Сочи (10%). В Краснодаре таких предложений стало меньше на 8%, а в Ставрополе — на 3%.

При этом, по сравнению с декабрем 2022 года, квадратный метр торговых объектов на юге стал дороже в Краснодаре (19%), Ростове-на-Дону (22%), Севастополе (4%) и Симферополе (2%). Подешевел квадратный метр в Сочи (-7%) и Ставрополе (-2%).

Дороже всего «квадрат» торговых помещений в ЮФО в декабре 2023 года стоил в Сочи (258 тыс. рублей), в Краснодаре (179 тыс. рублей), Симферополе (143 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (121 тыс. рублей).

Спрос на аренду торговых объектов по всей России за год снизился на 8%. Однако в Сочи, по сравнению с декабрем 2022 года, он вырос на целых 50%, в Симферополе — на 9%, а в Ростове-на-Дону — на 1%. В Краснодаре спрос на аренду таких объектов упал на 9%, в Ставрополе — на 19%, а в Севастополе — на 26%.

Доступнее всего арендованный «квадрат» торговой площади на юге страны стал в Сочи (-30%).

Напомним, что Краснодар попал в число лидеров по качеству жилищных условий.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодар стал лидером среди городов РФ по разнице стоимости новостроек и вторички.

Аренда Краснодар Недвижимость Торговля Экономика

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