Прокуратура проверит, почему школьный автобус застрял в яме в Краснодаре

Утром 23 января в районе СНТ «Ива» рядом с поселком Березовым в яме застрял школьный автобус с детьми

Его пытались вытащить остановившиеся автомобилисты, но у них ничего не вышло. В итоге школьников везли в учебное заведение № 50 на другом транспорте. Никто из детей не пострадал.

Читайте также: Школьники Краснодара будут изучать ПДД с помощью виртуальной реальности

Прокуратура Прикубанского округа инициировала проверку по публикации СМИ «Сегодня утром школьный автобус застрял в Краснодаре на бездорожье вместе с детьми!». Ведомству предстоит выяснить причины произошедшего. Ранее в Краснодаре департамент транспорта провел брифинг на тему подвоза школьников. Также обсуждали ситуацию со светофором на улице Лаперуза и механизм работы школьных проездных билетов.