Прокуратура проверит, почему школьный автобус застрял в яме в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 23 января в районе СНТ «Ива» рядом с поселком Березовым в яме застрял школьный автобус с детьми

Его пытались вытащить остановившиеся автомобилисты, но у них ничего не вышло. В итоге школьников везли в учебное заведение № 50 на другом транспорте. Никто из детей не пострадал.

Читайте также:

Прокуратура Прикубанского округа инициировала проверку по публикации СМИ «Сегодня утром школьный автобус застрял в Краснодаре на бездорожье вместе с детьми!». Ведомству предстоит выяснить причины произошедшего.

Ранее в Краснодаре департамент транспорта провел брифинг на тему подвоза школьников. Также обсуждали ситуацию со светофором на улице Лаперуза и механизм работы школьных проездных билетов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте. В мэрии и союзе транспортников прокомментировали ситуацию.

Краснодар Прокуратура Транспорт Школа Школьники

Новости

Прокуратура проверит, почему школьный автобус застрял в яме в Краснодаре
Фирма Ткачева вложит 55 млрд рублей в горнолыжные курорты Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии до 2030 года
В Сочи покажут самый высокий арт-объект из переработанного пластика
За 2023 год спрос на покупку торговых площадей в Краснодаре снизился на 23%, на аренду — на 9%
Возведение курорта на Каспийском море между Махачкалой и Дербентом оценили в 1 трлн рублей
В Краснодаре продажи смартфонов выросли на 36% за 2023 год

Лента новостей

Реклама на сайте