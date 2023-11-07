Школьники Краснодара будут изучать ПДД с помощью виртуальной реальности
Краснодарские общественники разработали для школьников десять модулей интерактивного обучения правилам дорожного движения
Согласно проекту, дети будут надевать очки виртуальной реальности и погружаться в мир, где им предстоит преодолеть различные испытания на знание ПДД. За каждый пройденный этап школьники получают приз. Например, защитный жилет, если правильно перешел дорогу. По окончании такой игры участники оказываются полностью экипированы в светоотражающие элементы.
Первыми опробовали такой вид обучения ученики гимназии № 25. Об этом сообщил сайт мэрии Краснодара.
По данным ГИБДД, только в июле—августе 2023 года в Краснодаре зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 14 несовершеннолетних: 8 пешеходов и 6 пассажиров.
Как писали Юга.ру, спустя 10 лет Министерство просвещения РФ возобновило выдачу серебряных медалей выпускникам школ. Помимо памятного сувенира, выпускники-хорошисты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.