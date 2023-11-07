Школьники Краснодара будут изучать ПДД с помощью виртуальной реальности

Согласно проекту, дети будут надевать очки виртуальной реальности и погружаться в мир, где им предстоит преодолеть различные испытания на знание ПДД. За каждый пройденный этап школьники получают приз. Например, защитный жилет, если правильно перешел дорогу. По окончании такой игры участники оказываются полностью экипированы в светоотражающие элементы.

Первыми опробовали такой вид обучения ученики гимназии № 25. Об этом сообщил сайт мэрии Краснодара.