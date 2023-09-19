Школьные проездные обошлись бюджету Краснодара в 130 млн рублей. Что делать, если карта не сработала?
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства рассказал о работе проездных для школьников в Краснодаре
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин ответил на вопросы о школьных проездных в Краснодаре. По его словам, 1 сентября система оплаты на несколько часов вышла из строя из-за хакерской атаки. Как сообщает Белугин, на сегодня подобных сбоев со школьными проездными нет.
В Краснодаре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте:
«По нормативным документам перевозчик не имеет права высаживать ребенка в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослого. Ни одного ребенка не выгоняли», — рассказал он.
Следовательно, если карта не сработала, ребенок все равно сможет доехать до нужной ему остановки.
На вопрос о том, почему подобные льготы не распространяются на всех школьников, Андрей Белугин ответил:
«Под льготу попадают чуть больше 10 тысяч учащихся. Стоимость этой льготы для бюджета города — 130 млн рублей. Если взять всех учащихся Краснодара, это 196 тысяч где-то, то для бюджета станет порядка 2,5 млрд рублей. Таких денег нет. К 1 сентября следующего года откроется еще 11 школ. Мы стараемся, чтобы школьники не ездили на общественном транспорте, а школы оставались в пешей доступности».
Напомним, что автобусы для подвоза учеников в шесть школ Краснодара (№68, 83, 84, 99, 102, 106) отменили, а детям выдали абонементы на 50 поездок в месяц на общественном транспорте. На это в начале августа обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина и обратилась к губернатору Кубани.
Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край закупит 90 трамвайных вагонов из Беларуси до конца 2024 года.