В дептрансе Краснодара рассказали, что будет со светофором на улице Лаперуза. Местные жители жалуются на пробки

На брифинге в Краснодаре 19 сентября глава дептранса города прокомментировал ситуацию со светофором на улице Лаперуза. Как писали Юга.ру, местные жители жалуются на постоянные пробки после установки светофора на перекрестке.

«Очень много мы получили жалоб со стороны жителей, но до этого, чтобы вы понимали, мы получили, наверное, сотню жалоб родителей школьников, которые шли по тротуару на улице Лаперуза. Данный светофор по большей части решает безопасное движение пешехода.

Что на сегодняшний день делается. Силами застройщика приступили к работе по реконструкции пересечения улиц Лаперуза, Дорожная, Соловьева. У нас появятся четыре полосы движения по улице Лаперуза с обустройством ливневой канализации. А сам перекресток претерпит изменения, появится дополнительный переход на скоростные полосы, что даст нам возможность изменить циклы работы светофора», — сказал Андрей Белугин.