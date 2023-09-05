В Краснодаре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте. Объясняем, что происходит

В первый день нового учебного года в СМИ появились видео с жалобами родителей Краснодара на новую систему подвоза школьников. В мэрии и союзе транспортников прокомментировали ситуацию

Напомним, автобусы для подвоза учеников в шесть школ Краснодара (№68, 83, 84, 99, 102, 106) отменили, а детям выдали абонементы на 50 поездок на общественном транспорте в месяц. На это в начале августа обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина и обратилась к губернатору Кубани. Жалобы 4 сентября были связаны с заполняемостью транспорта. Судя по публикациям в СМИ, места хватило не всем. Ситуацию прокомментировали в МЦУ Краснодара: «В случае поступления обращений от жителей рассматривается возможность увеличения количества машин на маршруте. Так, по итогу первых дней мониторинга уже принято решение добавить единицы транспорта на 75-м маршруте . Также стоит отметить, что на некоторых маршрутах по опыту первых дней работы выяснилось, что пассажиры на остановках ожидают автобусы, чтобы занять в них исключительно сидячие места.

Кроме того, на некоторых маршрутах причина нехватки мест в общественном транспорте — перенасыщение инициативных групп, которые садятся в автобусы для проверки перевозок». С утра 4 сентября на остановках, с которых дети впервые добирались до школ по новой схеме, находились сотрудники департамента транспорта, руководители коммерческих маршрутов и глава «Союза транспортников Кубани» Иван Петров. Он рассказал редакции Юга.ру о результатах мониторинга:

«1 сентября перевозчики, понимая изменения пассажиропотока, внесли изменения в расписание. Был уменьшен интервал движения, автобусы стали ходить чаще и троллейбус №4 тоже». « Фактов, чтобы дети не уехали в школу не зафиксировано . Самая объемобразующая остановка — это «Спортивная деревня», где больше всего школьников. Что мы заметили. Если в прошлом году, согласно данным ГЛОНАСС и путевых листов, школьники с этой остановки и «2-е отделение с/х Солнечный» уезжали в 07:05 и 07:10, то сейчас, 4 сентября, большая часть детей пришли на остановку к 07:30. Те, кто пришли к 7 и до 07:20 выходили на остановку, уезжали без проблем и заполняемость транспорта была 3-4 балла из 5». «Пиковое скопление людей пришлось на 07:30. Но все равно пришел транспорт, три единицы и всех детей увезли. Я бы рекомендовал приходить с 7 до 07:30 ».

Также, по словам Ивана Петрова, многие дети в первый день оказались не осведомлены о том, какой транспорт им подходит . К примеру, пропускали троллейбус №4, считая, что он не довезет их до школы и продолжали ждать автобус. Также Петров рассказал, что существуют еще два проходящих по Западному обходу маршрута — №710 и №140А, но на них не распространяется карта школьника с бесплатными поездками. Пользоваться этим транспортом глава союза рекомендует в случаях острой необходимости или при желании проехать комфортно, так как, по его словам, эти автобусы обычно ходят полупустые. Что касается видео в соцсетях, Иван Петров пояснил, что в общественном транспорте предусмотрен проезд стоя, поэтому сидячее место не может быть гарантировано каждому пассажиру. При этом, по его словам, 4 сентября все дети уехали на транспорте.

Утром 5 сентября в соцсетях снова стали появляться видео с большим количеством школьников на остановках.

В телеграм-канале «Союза транспортников Кубани» опубликована информация, которая поможет разобраться, как теперь добраться до нужной школы.

В карточках нет данных о школах №83, №84 и №100. Варианты проезда, которые предлагает мэрия Краснодара, можно посмотреть здесь.