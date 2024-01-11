Краснодарцев предупредили о мошенничестве с обслуживанием газовой техники

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре появился очередной вид мошенничества

Жители кубанской столицы начали получать письма от лжегазовиков. Компания рассылает по почте предложения на заключение договора и проведение ежегодного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

МЦУ Краснодара объяснил, как не попасться на уловки мошенников. Техобслуживание газового оборудования может осуществлять только газораспределительная организация АО «Краснодаргоргаз».

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МЦУ призывает обратить внимание на внешний вид квитанции. Она должна быть свернута в конверт и запечатана, а также иметь отрывные линии. На обратной стороне конверта содержится информация о поставщике услуг. 

Кроме того, необходимо изучить реквизиты на квитанции и сверить юридический адрес компании-поставщика услуг. Адрес АО «Краснодаргоргаз»: Краснодар, улица Индустриальная, 68.

Как должна выглядеть квитанция от АО «Краснодаргоргаз», видно на фотографии выше. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов.

Газ Деньги Краснодар Мошенничество

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Краснодарцев предупредили о мошенничестве с обслуживанием газовой техники
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