Краснодарцев предупредили о мошенничестве с обслуживанием газовой техники

МЦУ Краснодара объяснил , как не попасться на уловки мошенников. Техобслуживание газового оборудования может осуществлять только газораспределительная организация АО «Краснодаргоргаз».

Жители кубанской столицы начали получать письма от лжегазовиков. Компания рассылает по почте предложения на заключение договора и проведение ежегодного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

МЦУ призывает обратить внимание на внешний вид квитанции. Она должна быть свернута в конверт и запечатана, а также иметь отрывные линии. На обратной стороне конверта содержится информация о поставщике услуг.

Кроме того, необходимо изучить реквизиты на квитанции и сверить юридический адрес компании-поставщика услуг. Адрес АО «Краснодаргоргаз»: Краснодар, улица Индустриальная, 68.

Как должна выглядеть квитанция от АО «Краснодаргоргаз», видно на фотографии выше.