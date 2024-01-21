В Анапе установили барельефы с картами древних городов
Бронзовые барельефы с изображением городов Боспорского царства были торжественно открыты 20 января перед анапским музеем «Горгиппия»
Скульптурная группа, изображающая города античного Черноморья, была открыта 20 января возле археологического музея «Горгиппия» в Анапе — об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Бронзовые барельефы на основании из архитектурного бетона изображают полисы Боспорского царства Горгиппию, Пантикапей и Херсонес Таврический. Сейчас на их месте расположены, соответственно, Анапа, Керчь и Севастополь.
«Установка этих арт-объектов — еще один шаг в развитии большого туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», отметил Михаил Зарицкий, временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Также 20 января краевая администрация объявила о завершении реконструкции Театральной площади в Анапе.
Здесь установили передвижные, беседки, сухой фонтан и амфитеатр, поменяли покрытие и освещение. Дизайн-проект реконструкции Театральной площади стал победителем всероссийского конкурса комфортной городской среды, так что 154 миллиона рублей на проведение всех необходимых работ были выделены из федерального бюджета по национальному проекту «Жилье и городская среда».
«Мы выполнили функциональное зонирование с учетом потребностей разных возрастных групп», отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. По словам чиновника, теперь на Театральной площади в зависимости от сезона можно устраивать выступления театральной студии, проведение танцевальных батлов, ярмарок, концертов, фестивалей и выставок.
Ранее на этой неделе новый арт-объект установили в Японском саду парка «Краснодар», также стало известно о том, что в краевой столице пройдет курс лекций по истории Древней Греции.