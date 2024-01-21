В Анапе установили барельефы с картами древних городов

Бронзовые барельефы с изображением городов Боспорского царства были торжественно открыты 20 января перед анапским музеем «Горгиппия»

Скульптурная группа, изображающая города античного Черноморья, была открыта 20 января возле археологического музея «Горгиппия» в Анапе — об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Бронзовые барельефы на основании из архитектурного бетона изображают полисы Боспорского царства Горгиппию, Пантикапей и Херсонес Таврический. Сейчас на их месте расположены, соответственно, Анапа, Керчь и Севастополь.

«Установка этих арт-объектов — еще один шаг в развитии большого туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», отметил Михаил Зарицкий, временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.