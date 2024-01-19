В Краснодаре пройдет цикл лекций об истории Древней Греции
В Краснодаре 23 января стартует цикл лекций об истории Древней Греции
Он состоит из шести встреч:
- 23 января. Крито-микенская история;
- 30 января. Гомер. «Одиссея» и «Илиада». Была ли Троянская война;
- 6 февраля. Архаическая Греция и история греческих войн;
- 13 февраля. Философы Древней Греции;
- 20 февраля. История искусств Древней Греции;
- 27 февраля. Эллинизм.
Автор курса — искусствовед Марина Тевзадзе. В лекциях используются фрагменты художественных и документальных фильмов.
Занятия проходят в 18:30 по адресу улица Офицерская, 36. Записаться можно по телефону +7 (918) 482-01-40.
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