В Краснодаре пройдет цикл лекций об истории Древней Греции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 23 января стартует цикл лекций об истории Древней Греции

Он состоит из шести встреч:

  • 23 января. Крито-микенская история;
  • 30 января. Гомер. «Одиссея» и «Илиада». Была ли Троянская война;
  • 6 февраля. Архаическая Греция и история греческих войн;
  • 13 февраля. Философы Древней Греции;
  • 20 февраля. История искусств Древней Греции;
  • 27 февраля. Эллинизм.

Автор курса — искусствовед Марина Тевзадзе. В лекциях используются фрагменты художественных и документальных фильмов.

Занятия проходят в 18:30 по адресу улица Офицерская, 36. Записаться можно по телефону +7 (918) 482-01-40.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций — «Тихая роскошь» и «Откуда взялся визуальный театр?». 

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В Краснодаре пройдет цикл лекций об истории Древней Греции

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