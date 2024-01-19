В Краснодаре пройдет цикл лекций об истории Древней Греции

В Краснодаре 23 января стартует цикл лекций об истории Древней Греции

Он состоит из шести встреч:

23 января. Крито-микенская история;

30 января. Гомер. «Одиссея» и «Илиада». Была ли Троянская война;

6 февраля. Архаическая Греция и история греческих войн;

13 февраля. Философы Древней Греции;

20 февраля. История искусств Древней Греции;

27 февраля. Эллинизм.

Автор курса — искусствовед Марина Тевзадзе. В лекциях используются фрагменты художественных и документальных фильмов.

Занятия проходят в 18:30 по адресу улица Офицерская, 36. Записаться можно по телефону +7 (918) 482-01-40.