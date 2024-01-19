Погода на выходных в Краснодаре: синоптики прогнозируют небольшой дождь

В субботу, 20 января, в Краснодаре будет облачно. Вечером и днем ожидается дождь, ночью небольшой дождь. Ветер южной четверти с переходом на северную четверть 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °С, днем 12-14 °С, во второй половине дня 3-5 °С. Об этом сообщает ЦГМС региона.

21 января температура воздуха в Краснодаре ночью от -4 до -2 °С, днем 1-3 °С. Ветер северо-восточный 3 м/с.



В Краснодарском крае 20 января, по данным синоптиков, ожидается дождь с мокрым снегом. Местами сильный дождь со снегом, грозой и сильным ветром с порывами 20-22 м/с, в отдельных районах южной половины края 24-29 м/с. Днем в отдельных районах очень сильные смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега, сильный гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер южной четверти с переходом на северную четверть 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. На Черноморском побережье южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем до 23 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, местами в восточной половине края от 0 до 5 °С. Днем местами в южной половине края 10-15 °С, на Азовском побережье 5-10 °С. В горах ночью от -5 до 0 °С, днем 2-7 °С. На Черноморском побережье ночью 7-12 °С, днем 9-14 °С.



21 января на Кубани прогнозируют гололед, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-22 м/с, в отдельных районах южной половины края 24-29 м/с. Температура воздуха ночью от -6 до -1 °С, местами в восточной половине края до -15 °С. Днем от -3 до 2 °С. На Черноморском побережье ночью от -2 до 3 °С, днем 1-6 °С.