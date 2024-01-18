В Краснодаре состоится джазовый концерт трио «Филиппов/Боженко/Фидаров»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 21 января состоится эксклюзивный джазовый концерт

Для зрителей выступит трио «Филиппов/Боженко/Фидаров». Ансамбль исполняет современную авторскую музыку. Каждый участник хорошо известен в джазовом мире. Особая «фишка» трио — все участники коллектива являются композиторами.

Специальным гостем концерта станет Виталий Головнёв.

Начало в 18:30. Стоимость билетов 1500 рублей, купить можно по ссылке. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы имени Горького 4 февраля впервые выступят Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna. Коллектив исполнит концерт «Симфония № 9 Антона Брукнера». 

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