Спрос на продавцов: что происходило на рынке труда в Краснодарском крае в 2023 году

Аналитики подсчитали, какие вакансии были самыми распространенными на Кубани в течение 2023 года

Эксперты сайта hh.ru представили топ-15 профессий в Краснодарском крае на основе количества открытых за год вакансий*.

Самым популярным предложением на трудовом рынке 2023 года оказалась вакансия менеджера по продажам — больше 38 тыс. публикаций (8% от общего количества вакансий на Кубани). По сравнению с 2022 годом спрос на таких специалистов вырос на 47%, а зарплата — на 7 тыс. рублей. Средняя оплата труда по вакансии — 71,8 тыс. рублей. На втором месте по популярности оказалась должность продавца-консультанта или кассира. Количество вакансий превысило 32 тыс., это 7% от общего числа предложений работы в крае. Средняя зарплата продавца выросла за год на 5 тыс., до 39,5 тыс. рублей.

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На третьей строчке рейтинга оказались водители. Их на Кубани требовалось 18 тыс., за год спрос вырос на 71%. В общей доле предложений работы должность водителя заняла 4%. Средняя зарплата водителя в Краснодарском крае, исходя из указанных в вакансиях, выросла на 22 тыс. и составила 80 тыс. рублей. В топ-15 также вошли повара, бухгалтеры, операторы call-центра, врачи, администраторы, работники ресторанного бизнеса, агенты по недвижимости, торговые представители, курьеры, кладовщики, упаковщики/комплектовщики и уборщики.

Аналитики также рассказали, кого в Краснодарском крае в 2023 году искали меньше всего. Самые малочисленные вакансии за год: гейм-дизайнер, бортпроводник, андеррайтер, комплаенс-менеджер, директор юридического департамента.

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