Четырем из десяти краснодарцев снится их работа — SuperJob

Краснодарский край

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  • © Фото Free-Photos с сайта pixabay.com
    © Фото Free-Photos с сайта pixabay.com

Краснодарцы рассказали, как часто им снится работа. Публикуем результаты опроса

По данным сервиса, чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами (49%), учителям (45%) и менеджерам по продажам (44%). Реже такие сны посещают системных администраторов (17%) и дизайнеров (20%).

Айфон важнее трудоустройства:

Женщины видят работу во сне чаще мужчин (47% против 36%), а респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения (48% против 33%).

В ходе опроса также выяснилось, что чем выше доход горожан, тем реже их посещают сновидения о работе: среди граждан с зарплатой менее 50 тысяч рублей об этом рассказали 45%, а с доходом более 80 тысяч рублей — 35%.

Как сообщали ранее Юга.ру, практически каждый пятый (17%) работник Краснодарского края хоть раз в жизни уходил в отпуск, потому что его заставлял это сделать работодатель. 

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Четырем из десяти краснодарцев снится их работа — SuperJob
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