Четырем из десяти краснодарцев снится их работа — SuperJob
Краснодарцы рассказали, как часто им снится работа. Публикуем результаты опроса
По данным сервиса, чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами (49%), учителям (45%) и менеджерам по продажам (44%). Реже такие сны посещают системных администраторов (17%) и дизайнеров (20%).
Айфон важнее трудоустройства:
Женщины видят работу во сне чаще мужчин (47% против 36%), а респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения (48% против 33%).
В ходе опроса также выяснилось, что чем выше доход горожан, тем реже их посещают сновидения о работе: среди граждан с зарплатой менее 50 тысяч рублей об этом рассказали 45%, а с доходом более 80 тысяч рублей — 35%.
Как сообщали ранее Юга.ру, практически каждый пятый (17%) работник Краснодарского края хоть раз в жизни уходил в отпуск, потому что его заставлял это сделать работодатель.