Четырем из десяти краснодарцев снится их работа — SuperJob

Женщины видят работу во сне чаще мужчин (47% против 36%), а респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения (48% против 33%).



В ходе опроса также выяснилось, что чем выше доход горожан, тем реже их посещают сновидения о работе: среди граждан с зарплатой менее 50 тысяч рублей об этом рассказали 45%, а с доходом более 80 тысяч рублей — 35%.



Как сообщали ранее Юга.ру, практически каждый пятый (17%) работник Краснодарского края хоть раз в жизни уходил в отпуск, потому что его заставлял это сделать работодатель.