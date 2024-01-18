В Анапе запретили купаться на одном из пляжей в Крещение
Власти Анапы рассказали об ограничениях на Крещенские купания на пляже в станице Благовещенской
Спасатели обследовали дно центрального пляжа в станице Благовещенской и оценили метеорологические условия. Из-за донного течения и шторма Крещенские купания на этой локации могут быть опасны, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
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На курорте действуют три оборудованные купели:
- в станице Благовещенской на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма;
- на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты;
- на центральном пляже Анапы.
С 19:00 18 января до 02:00 19 января на местах для омовения организуют необходимые меры безопасности. У купелей установят кабинки для переодевания и точки с горячим чаем и выпечкой.
В период Крещенских купаний ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует:
- проводить омовения в местах, где обустроен сход в воду и дежурят спасатели;
- не опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- предварительно разогреть тело, сделав разминку, пробежаться;
- подходить к проруби в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;
- окунуться по шею, не замочив голову во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
- не нырять в прорубь. Прыжки в воду и погружение с головой могут привести шоку от холода;
- при входе в воду стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать;
- не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- не оставлять детей без присмотра и не допускать их купания без участия взрослых;
- при выходе из воды держаться за поручни. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь;
- выйдя из воды, растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай;
- окунаться в Крещенскую купель только подготовленным людям.
Спасатели напоминают, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с такими хроническими заболеваниями, как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни мочевыводящих путей и почек.
Даже для здорового человека нахождение в воде низкой температуры — сильный стресс. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать инсульт, гипертонический криз и другие.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Крещенскую ночь в Краснодаре морозов не будет. Список мест, где можно совершить омовения в городе, смотрите здесь.