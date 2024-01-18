В Анапе запретили купаться на одном из пляжей в Крещение

Власти Анапы рассказали об ограничениях на Крещенские купания на пляже в станице Благовещенской

Спасатели обследовали дно центрального пляжа в станице Благовещенской и оценили метеорологические условия. Из-за донного течения и шторма Крещенские купания на этой локации могут быть опасны, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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На курорте действуют три оборудованные купели: в станице Благовещенской на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма;

на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты;

на центральном пляже Анапы. С 19:00 18 января до 02:00 19 января на местах для омовения организуют необходимые меры безопасности. У купелей установят кабинки для переодевания и точки с горячим чаем и выпечкой.



В период Крещенских купаний ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует: проводить омовения в местах, где обустроен сход в воду и дежурят спасатели;

не опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения;

предварительно разогреть тело, сделав разминку, пробежаться;

подходить к проруби в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;

окунуться по шею, не замочив голову во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

не нырять в прорубь. Прыжки в воду и погружение с головой могут привести шоку от холода;

при входе в воду стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать;

не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

не оставлять детей без присмотра и не допускать их купания без участия взрослых;

при выходе из воды держаться за поручни. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь;

выйдя из воды, растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай;

окунаться в Крещенскую купель только подготовленным людям.

Спасатели напоминают, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с такими хроническими заболеваниями, как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни мочевыводящих путей и почек.



Даже для здорового человека нахождение в воде низкой температуры — сильный стресс. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать инсульт, гипертонический криз и другие.