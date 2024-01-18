В Крещенскую ночь в Краснодаре морозов не будет. Напоминаем 12 мест для купаний

В ночь с 18 по 19 января в Краснодаре температура воздуха не упадет ниже 4 °С. Днем потеплеет до 14 °С

В Краснодаре 19 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, в Крещенскую ночь — с 18 на 19 января — столбик термометра будет на уровне 4-6 °С. Днем в городе потеплеет до 13-15 °С.



Пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала список мест, где можно совершить омовения в православный праздник.



Карасунский округ: с 15:00 18 января до 12:00 19 января в станице Старокорсунской на улице Дубинской, 86, на берегу Краснодарского водохранилища в парке им. митрополита Исидора;

с 23:00 18 января до 17:00 19 января в хуторе им. Ленина, на улице Пластунской, 25/1 — купель храма святого Великомученика и Победоносца Георгия;

с 02:00 до 16:00 19 января на улице Уральской, 210 И — купель храма Святого Иоанна Крестителя;

с 19:00 до 21:00 18 января на улице Сормовской, 126 — купель храма Святого Духа;

с 11:00 до 17:00 19 января в районе улицы Парусной, берег озера в парке «Старая Кубань». В 10:30 начнется Крестный ход. Центральный округ: с 10:00 до 15:00 19 января на улице Старокубанской, 40/2 — берег озера Старая Кубань;

с 18:00 до 22:00 18 января и с 07:00 до 17:00 19 января на улице Березанской, 91 — купель храма Архистратига Михаила. Прикубанский округ: с 19:00 до 00:00 18 января и с 10:00 до 17:00 19 января на улице Средней, 81/2 — купель храма святителя Николая Мирликийского чудотворца (р-н Немецкой деревни);

с 11:00 до 17:00 18 и 19 января в поселке Краснодарском на улице Ивана Лотышева, 5 — бассейн вблизи строящегося Иоанно-Юрьевского храма;

с 23:00 18 января до 15:00 19 января в станице Елизаветинской на улице Винника, 40 — купель Свято-Покровского храма;

с 11:00 до 16:00 18 и 19 января в поселке Рубероидного завода на улице Бойлерной, 78 — бассейн на территории храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Западный округ: с 10:15 до 18:00 19 января на улице Рождественская Набережная, 1 — берег реки Кубани у храма Рождества Христова. Крестный ход начнется в 10:00. Краснодарцев попросили соблюдать правила безопасности и следовать рекомендациям врачей.