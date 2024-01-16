Россия может запретить импорт пива из Европы и США

Госдума РФ предлагает правительству включить зарубежное пиво и пивную продукцию в перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран

Речь о США, государствах Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Предложение запретить поставки направил Михаилу Мишустину глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет», — пояснил он.