Россия может запретить импорт пива из Европы и США
Госдума РФ предлагает правительству включить зарубежное пиво и пивную продукцию в перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран
Речь о США, государствах Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Предложение запретить поставки направил Михаилу Мишустину глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
«Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет», — пояснил он.
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Диденко добавил, что расширение списка запрещенных для ввоза товаров поддержит местных производителей и даст возможность компаниям из дружественных стран попасть на полки российских магазинов.
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