В России стали чаще диагностировать алкоголизм, а Краснодарский край уступил Ростовской области звание самого пьющего региона в ЮФО

Росстат сообщил, что в 2022 году впервые за долгое время в РФ выросло число впервые диагностированных алкогольных зависимостей

В сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023» в конце декабря 2023 года появились данные о том, что в России впервые за десять лет зафиксировали рост пациентов с диагнозом «алкогольная зависимость». На опубликованные сведения обратил внимание «Коммерсантъ». С 2010 по 2021 год число впервые выявленных наркозависимых сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи зафиксировали прирост и обнаружили 54,2 тыс. таких пациентов.

По показателям Росстата, до 2021 года в России число выявленных алкозависимых снижалось. В 2010 году под диспансерное наблюдение взяли 153,9 тыс. пациентов с впервые установленным диагнозом «алкогольная зависимость». 47,5 тыс. из них столкнулись с алкогольным психозом. А в 2015 году таких пациентов было уже 103,6 тыс. (включая 30 тыс. с психозом), в 2019-м — 70,9 тыс. (16,9 тыс. с психозом), в 2020-м — 54,9 тыс. (14 тыс. c психозом), а в 2021 году — 53,3 тыс. (12,8 тыс. с психозом). В приложении к сборнику указаны контингенты пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами по субъектам РФ. Таблица основана на численностях пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях тех или иных регионов к концу 2010, 2015, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов. Одна группа данных включает абсолютное число учтенных пациентов, другая — долю на 100 тыс. населения.

Если верить этим данным, в Краснодарском крае в 2010 году было зарегистрировано 68 101 человек с алкогольной зависимостью. К 2019 году их число сократилось до 17 456 человек, к 2022-му — до 12 986.

При этом в 2010 году Краснодарский край был самым пьющим по Южному федеральному округу — второе место занимала Ростовская область с 57 049 пациентами. Однако к 2022 году число наблюдаемых алкоголиков на Дону снизилось не так значительно — лишь до 32 887 человек. Та же динамика заметна и в процентном соотношении.