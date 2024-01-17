В Краснодарском крае на 50% возросло производство коньяка

Производство коньяка в Краснодарском крае составило 140 тыс. декалитров за 2023 год

Это на 50,9% превышает показатель 2022-го. При этом производство всей винодельческой продукции по итогам года в регионе сократилось на 0,8% и составило 22,8 млн декалитров, сообщает «Кубань информ» со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, виноградных вин произвели 13,8 млн декалитров (-2,1% к 2022 году), шампанских — 7,2 млн декалитров (+5,2%), крепленых — 129,9 тыс. декалитров (+24,3%).

В 2023 году в регионе собрали 274,2 тыс. тонн винограда. Площади виноградников составили 30 тыс. га, из которых 23 тыс. га — в плодоносящем возрасте. За год общая площадь увеличилась на 0,4 тыс. га.

Кроме того, за прошедший год в Краснодарском крае открылись семь новых виноделен. Всего в регионе винодельческую продукцию выпускают 51 организация и 44 крестьянских хозяйства.