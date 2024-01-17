Погода в Краснодаре: синоптики снова прогнозируют заморозки

Температура воздуха в городе ночью от -4 до -6 °С, а днем 4-6 °С. 18 января в Краснодаре ночью -3 °С, днем 9 °С.



В Краснодарском крае 17 января ночью и утром прогнозируют туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Ветер западной четверти с переходом на южную, юго-восточный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днем 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от -6 до -1 °С, местами в восточной половине края от -8 до -3 °С, днем 1-6 °С. В горах ночью от -10 до -5 °С, а днем от -5 до 0 °С.



На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Ночью дождь, местами сильный, днем без осадков. Ветер ночью 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах 20-23 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью на участке Анапа-Геленджик от -2 до 3 °С, на участке Джубга-Магри 1-6 °С. Днем на всем побережье 5-10 °С.



18 января на Кубани облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -5 до 0 °С, днем 5-10 °С, в южной половине края 9-14 °С. В горах ночью от 0 до 5 °С, а днем 3-8 °С.



На Черноморском побережье 18 января без осадков. Ветер юго-восточный и южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, а днем 9-14 °С.