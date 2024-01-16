Вице-мэр Краснодара поручил пересчитать плату за отопление и горячую воду жителям отключенных домов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жители микрорайонов Краснодара в январе остались без отопления и горячей воды. Власти пообещали сделать перерасчет ресурса

Предыстория: 11 января телеграм-канал МЦУ Краснодар сообщил, что жителям города, в чьих домах не установлены приборы учета, придется заплатить за подачу ресурса в январе в полном объеме, даже если отопления у них не было. 

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15 января замглавы Краснодара Максим Онищенко заявил, что жителям города все-таки произведут перерасчет за отопление в январе:

«По моему поручению генеральным директором «Краснодартеплосеть» Виталием Харченко при взаимодействии с управляющими организациями будет отработан механизм согласно действующему законодательству РФ и произведен перерасчет размера платы за недопоставленную услугу по отоплению».

Также стало известно, что 16 января в Краснодаре из-за аварии сетей теплоснабжения без отопления остались еще четыре многоэтажных дома — на этот раз на улице Ставропольской.

Ранее Юга.ру писали о том, что прокуратура начала проверку из-за массового отключения отопления в холодную погоду у жителей Прикубанского округа Краснодара.

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Вице-мэр Краснодара поручил пересчитать плату за отопление и горячую воду жителям отключенных домов
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