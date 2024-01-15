В Давосе обсудят болезнь, которая может обойти коронавирус по смертности

В мире

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе планируют обсудить болезнь, смертность от которой может быть в 20 раз выше, чем от ковида

Встреча под названием «Подготовка к болезни Х» пройдет 17 января, сообщается на официальной странице ВЭФ. В числе спикеров будет глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Х» в названии означает «неожиданность». Это наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. ВОЗ включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний в 2018 году для скорейших исследований.

В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, эксперты предположили, что штамм SARS-CoV-2, который и вызвал COVID-19, может быть той самой «болезнью Х». Вспышка оспы обезьян в 2022 году также считается примером «болезни X».

Как писали Юга.ру, в медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим из-за роста числа случаев ОРВИ и гриппа. 

Здравоохранение Коронавирус

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В Давосе обсудят болезнь, которая может обойти коронавирус по смертности
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