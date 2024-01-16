Спрос на отдых в санаториях Кавминвод в 2024 году вырастет на 30% — АТОР
Туроператоры рассказали о спросе и ценах на санаторный отдых в Кавказских Минеральных Водах в 2024 году
Как сообщают туроператоры, спрос на отдых в санаториях Кавминвод в 2024 году увеличится на 20-30% по сравнению с 2023 годом. По мнению экспертов, это связано с трендом на оздоровление и ЗОЖ.
«Туристы едут в санатории как для лечения каких-то определенных заболеваний, так и для оздоровления и общего укрепления организма. В том числе, популярны такие программы, как антистресс, детокс, снижение веса, чекап и др. После ковида тема ЗОЖ стала интересовать большее количество людей», — пояснили в FUN&SUN.
Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:
По данным туроператоров, в сравнении с 2023 годом санатории Кавминвод поднимут тарифы на сезон 2024 года от 10 до 20%. Специалисты прогнозируют, что цены будут расти на протяжении всего года.
«С учетом динамического ценообразования и превышения спроса над предложением, не исключено, что цены на санаторный отдых еще больше вырастут в этом году», — поделились в «Алеан».
Туроператоры также рассказали, во сколько в текущем году обойдется путевка в санатории Кавказских Минеральных Вод во второй половине мая — первой половине июня на двоих на 10-12 ночей.
Цены без учета проезда (только проживание, питание и лечебная программа):
- здравницы бюджетного уровня — от 85 тыс. до 120 тыс. рублей на двоих;
- санатории среднего уровня — от 100 тыс. до 180 тыс. рублей на двоих;
- санатории высокого уровня — от 200 тыс. рублей на двоих и выше.
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