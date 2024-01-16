Спрос на отдых в санаториях Кавминвод в 2024 году вырастет на 30% — АТОР

Туроператоры рассказали о спросе и ценах на санаторный отдых в Кавказских Минеральных Водах в 2024 году

Как сообщают туроператоры, спрос на отдых в санаториях Кавминвод в 2024 году увеличится на 20-30% по сравнению с 2023 годом. По мнению экспертов, это связано с трендом на оздоровление и ЗОЖ.

«Туристы едут в санатории как для лечения каких-то определенных заболеваний, так и для оздоровления и общего укрепления организма. В том числе, популярны такие программы, как антистресс, детокс, снижение веса, чекап и др. После ковида тема ЗОЖ стала интересовать большее количество людей», — пояснили в FUN&SUN.