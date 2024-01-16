В Краснодаре начали продавать билеты на новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мастер и Маргарита» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноафиша Трейлеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m
    Кадр из трейлера к фильму «Мастер и Маргарита» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноафиша Трейлеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m

С 25 января в кинотеатрах России будут показывать экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

В главных ролях снялись Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Аугуст Диль. Режиссером выступил Михаил Локшин.

В 2018 году фильм вошел в список кинопроектов, которым Фонд кино выделяет государственную поддержку. Бюджет составил 800 млн рублей.

Изначально название проекта должно было повторять название одноименного романа Михаила Булгакова. В процессе съемок продюсеры решили назвать картину «Воланд», от чего позже отказались и вернулись к первоначальному замыслу.

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Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель и любимец публики внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги начинают избегать встреч с ним. В считанные дни он становится изгоем. Вскоре после этого герой знакомится с Маргаритой. Воодушевлённый отношениями с ней, писатель берётся за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения.

В Краснодаре фильм покажут в кинотетрах сети «КАРО», «Монитор» и «Формула кино». Билеты уже в продаже.

Ранее Юга.ру писали о премьерах, которые вышли в прокат на прошлой неделе 11 января. Среди новинок — хоррор про дом с призраками, байопик о знаменитой рестлерской династии, криминальный боевик о наемнике.

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В Краснодаре начали продавать билеты на новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
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