В Краснодаре начали продавать билеты на новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
С 25 января в кинотеатрах России будут показывать экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
В главных ролях снялись Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Аугуст Диль. Режиссером выступил Михаил Локшин.
В 2018 году фильм вошел в список кинопроектов, которым Фонд кино выделяет государственную поддержку. Бюджет составил 800 млн рублей.
Изначально название проекта должно было повторять название одноименного романа Михаила Булгакова. В процессе съемок продюсеры решили назвать картину «Воланд», от чего позже отказались и вернулись к первоначальному замыслу.
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Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель и любимец публики внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги начинают избегать встреч с ним. В считанные дни он становится изгоем. Вскоре после этого герой знакомится с Маргаритой. Воодушевлённый отношениями с ней, писатель берётся за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения.
В Краснодаре фильм покажут в кинотетрах сети «КАРО», «Монитор» и «Формула кино». Билеты уже в продаже.
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