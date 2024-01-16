В Краснодаре начали продавать билеты на новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

С 25 января в кинотеатрах России будут показывать экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Изначально название проекта должно было повторять название одноименного романа Михаила Булгакова. В процессе съемок продюсеры решили назвать картину «Воланд», от чего позже отказались и вернулись к первоначальному замыслу.

Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель и любимец публики внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги начинают избегать встреч с ним. В считанные дни он становится изгоем. Вскоре после этого герой знакомится с Маргаритой. Воодушевлённый отношениями с ней, писатель берётся за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения.

В Краснодаре фильм покажут в кинотетрах сети «КАРО», «Монитор» и «Формула кино». Билеты уже в продаже.