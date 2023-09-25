В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж

23 сентября в Краснодаре открылся еще один кинотеатр. В ТРЦ «Галерея», где раньше работал «Киномакс», пришла киносеть «КАРО». На открытии побывала журналистка Юга.ру Иолина Грибкова. Гости начали собираться на входе заранее. Одни проходящие мимо посетители торгово-развлекательного центра останавливались и спрашивали, куда все стоят, другие целенаправленно уточняли, работает ли уже кинотеатр. После подъема на эскалаторе всех встречает просторный холл, где разместились шесть автоматических касс для покупки билетов. Здесь же находится тематический магазин с книгами, игрушками, кружками, зонтами, футболками, сумками, кепками — все предметы и сувениры посвящены кино. Есть специальная зона ФК «Краснодар», где поклонники клуба найдут эксклюзив — именные футболки с автографами футболистов. Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, они будут продаваться только в «КАРО 8». «Добро пожаловать в кинотеатр «КАРО 8» в прекрасном Краснодаре. Мы очень торопились открыть эту площадку, чтобы успеть к 230-летию города. Здесь кресла-реклайнеры [раскладываются в положение 180°, — Юга.ру] и кинобар, в котором ассортимент в 10 раз больше, чем в обычном кинотеатре. Помимо того, что мы любим показывать кино и вкусно кормить людей, мы постарались сделать некий арт-кластер, чтобы зрители с удовольствием проводили у нас время до сеансов и после», — выступила президент «КАРО» Ольга Зинякова.

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Она добавила, что краснодарский проект по формату превзойдет столичные площадки. Концепция кинотеатра отражает представление, что кино — это и искусство, и развлечение. Один из символов этого, очевидно, античные статуи. Их можно увидеть как на главном входе, так и внутри. Привлекает внимание врезанная в стену фигура Давида с ведром попкорна. «Нам хотелось совместить классическое искусство с его канонами красоты и современный стрит-арт. Наш Давид немного пухлый, потому что ест много попкорна. В целом получилась эклектика, которая, как нам кажется, хорошо ассоциируется с городом», — добавила Ольга Зинякова. После короткой экскурсии гостей пригласили на фуршет. Ведущий со сцены в это время рассказывал про новый кинотеатр, шутил и разыгрывал подарки от киносети и партнеров — брендированный мерч, попкорн, билеты в кино, сертификаты в кафе и спа и так далее.

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

С 2009 года в «Галерее» работал кинотеатр «Киномакс». В нем было восемь кинозалов, включая цифровой, позволяющий показывать фильмы в формате 3D и телетрансляции (например, футбольных матчей), а также проводить прямые телемосты. В марте 2022 года в соцсетях появилась информация, что кинотеатр уходит на краткосрочные каникулы, чтобы провести реконструкцию. Однако потом стало известно, что кинотеатр полностью закрылся, потому что ТРЦ не предоставил льготу. Сейчас здесь по-прежнему восемь кинозалов общей вместимостью около 1000 мест. В них установили кресла-реклайнеры с раскладывающимся механизмом, такие стоят обычно в бизнес-классе авиалиний. В меню кинобара самообслуживания не только традиционные напитки, попкорн и начос, но и блюда здорового питания, продукты для детей, горячие и холодные закуски. Нам анонсировали, что во время сеанса в кинозале можно будет заказать как блюда из бара, так и с фудкорта торгового центра. Для этого нужно отсканировать QR-код со столика перед креслом и открыть меню. Еду по готовности принесет сотрудник кинотеатра.

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Что примечательно, в «КАРО 8» есть окна. Это важный момент, поскольку зачастую киноплексы наглухо заколочены, темные и клаустрофобные. Общее пространство кинотеатра оформлено двумя арт-объектами — граффити, которые создали краснодарские стрит-художники Таня Тако и Георгий Куринов. На первой работе изображена девушка с розовыми очками, вокруг рассыпан попкорн. Автор дополнила его перечислением известных российских режиссеров — Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Дмитрий Дьяченко, Андрей Тарковский и другие. Работа Георгия Куринова — психоделическая лягушка-режиссер. «Буквально за считанные дни мы с «КАРО» придумали, что и как сделать, быстро выделили для меня зону. Самое приятное, что мне предоставили полет фантазии. Главная задача была — сделать классно», — рассказал Куринов. Есть здесь и зона лектория, где должны будут проходить встречи с создателями и ценителями кино, блогерами и критиками.

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие кинотеатра «КАРО 8» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру