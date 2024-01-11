Дом с призраками, поединки рестлеров, покалеченный Санта. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 11 января

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 11 января

Спортивная драма «Стальная хватка» посвящена трагической судьбе легендарной американской рестлерской династии фон Эрихов. Действие разворачивается в 1960-х годах. Семья прославилась не только успехами на ринге, но и постигшим их проклятием.

Действие семейной комедии «Спасти Санту» происходит накануне рождественской ночи. Отец восьмилетнего Лукаса случайно врезается в самого настоящего новогоднего волшебника. И пока Санта не может выполнять свои обязанности, папе придется поработать за него.

Криминальный боевик «Последний наёмник» рассказывает о наемном убийце Финбаре. Он решает, что пора отойти от дел, и поселяется в глухой ирландской деревне. Однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает творить беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие.

Хоррор «Проклятие дома с призраками» рассказывает об Анне, недавно похоронившей мужа. Она безуспешно пытается справиться с горем. Чтобы хоть как-то отвлечься, женщина возвращается в дом своего детства ухаживать за страдающей деменцией бабушкой. Вскоре она понимает, что жилище хранит мрачную тайну, связанную со смертью дедушки.

В мультфильме «Турбозавры. Год Дракона» Петя и Катя готовятся отметить праздник, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году.