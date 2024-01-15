Россияне считают Краснодарский край лучшим регионом страны

Исследование провели институт общественного мнения «Анкетолог» и PR News среди 3 тыс. человек старше 18 лет. Более половины (57%) респондентов признали Краснодарский край лучшим регионом страны, выбрав его при ответе на вопрос «Какой регион мне больше всего нравится?».

В январе 2023-го Краснодар вылетел из топ-30 городов по качеству жизни:

В другом рейтинге по репутационному индексу со средней оценкой по 7 драйверам регионы распределились несколько иначе. Первое место за собой сохранил Краснодарский край, а Москва переместилась на две позиции выше, заняв вторую строчку. После идут Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Московская область, Чечня, Ленинградская область, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область, Севастополь.

По мнению россиян, Краснодарский край уступает Москве и Санкт-Петербургу по культурной, финансовой и политической привлекательности, но опережает оба города по красоте природы, климату и социальному благополучию.

Репутацию южных регионов жители России в целом оценивают более позитивно (7,02), чем остальных (6,59-6,99). Территории ЮФО вошли в топ за счет более высоких оценок по нескольким критериям: природа, климат и хорошая экология, развитая сфера туризма и досуга.

Как писали Юга.ру, Краснодар занял второе место в России по количеству пользователей VPN.