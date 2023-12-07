Краснодар занял второе место в России по количеству пользователей VPN — аналитики

Аналитики компании Platforma выяснили, что число россиян, пользующихся VPN, в 2023 году выросло на 37% относительно 2022 года и в 2,5 раза относительно 2021 года. В 2022 году популярность VPN выросла практически в два раза (на 87%) по сравнению с 2021 годом. Специалисты проанализировали анонимные данные об интернет-трафике более 11 млн российских абонентов с января 2021 по октябрь 2023.

Эксперты составили рейтинг регионов, где выявили больше всего пользователей VPN в 2023 году.



В топ-5 вошли:

Москва —11%;

Краснодар и Краснодарский край — 9%;

Санкт-Петербург — 8%;

Ростов-на-Дону и Ростовская область — 5%;

Пермь и Пермский край — 5%.

«Блокировка зарубежных соцсетей, а также уход большого числа сервисов с российского рынка подстегнули пользователей к поиску удобных вариантов обхода ограничений. Это наглядно показывают данные исследования — за три исследуемых года почти 60% подключений к VPN приходятся на 2023 год. Несмотря на массовые блокировки этих сервисов, пользователи находят новые лазейки, а производители соответствующего ПО продолжают делать расширения для браузеров, которые в текущих условиях по-прежнему работают», — поделился руководитель по развитию рекламных сервисов компании Анатолий Новожилов.

По данным экспертов, доля мужчин, пользующихся VPN, в 2023 году выросла на восемь процентных пунктов, а доля женщин — на столько же снизилась.

Число пользователей VPN в возрасте 35-44 года (63%), по сравнению с прошлым годом, снизилось на четыре процентных пункта. При этом доля использующих сервисы в возрасте 25-34 лет в этом году выросла на десять пунктов относительно 2022 года.



Напомним, что летом 2023 года в Сочи «похоронили» Тиндер. Приложение покинуло российский рынок.