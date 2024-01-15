В Краснодаре состоится вернисаж под открытым небом

16 января в Краснодаре во дворе художественной школы на Красной/Хакурате откроется выставка картин Сергея Лымаря

Во вторник, 16 января, в открытом пространстве художественной школы имени Василия Андреевича Филиппова (Красная ул., 168; угол с ул. им. Хакурате) в 10:30 начнется вернисаж выставки картин Сергея Лымаря.

«Для нас уже стало доброй традицией размещать работы на открытом пространстве Детской художественной школы», рассказывает начальник управления культуры администрации Краснодара Ирина Удовицкая. «Первая в 2024 году выставка «Вернисажа на открытом воздухе» посвящена Году семьи».

Сергей Лымарь — член Союза художников РФ и ЮНЕСКО, мастер пейзажа, натюрморта и жанровой композиции. На вернисаже будет представлено около 20 его работ.

Напомним, что синоптики прогнозируют на утро 16 января теплую погоду с небольшой вероятностью дождя.

Также мы ранее писали о том, что в Краснодарском краевом выставочном зале стартовала выставка фотографии.