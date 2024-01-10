В Краснодаре открылась выставка «Фотографии, образы, мысли»
В Краснодарском краевом выставочном зале 10 января открылась экспозиция «Фотографии, образы, мысли»
Зрители увидят более 100 работ от 25 известных фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Самары, Твери, Рязани, Тамбова, Красноярска, Иркутска и Владивостока. При этом 14 авторов представлены в Краснодаре впервые.
По словам организаторов, цель выставки — продемонстрировать разнообразие творческих подходов и приемов в современной художественной фотографии. Краснодарские зрители оценят природные натюрморты изо льда, абстракции полей, снятых с помощью квадрокоптера, уличную фотографию из разных стран, коллажи и автопортреты с необычной обработкой, digital art. Экспозицию дополнят работы, сделанные на камеру обскура.
Выставка будет работать до 21 января по адресу улица Рашпилевская, 32.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре можно посетить экспозицию «Преемственность: Владимир Мехед, Виктор Коваленко. Традиция реалистической картины».