В Краснодаре потеплеет и будут ливни

15 и 16 января погода в Краснодаре резко поменяется – станет тепло и выпадут обильные осадки

В начале следующей недели Краснодар ждут погодные «качели».

Согласно данным Гидрометцентра России, в ночь с воскресенья на понедельник в краевом центре будет –1° С, но уже к полудню температура поднимется до +8° С, а во вторник, 16 января, и вовсе ожидается +12° С.

После этого начнёт стремительно холодать: –1° С в ночь с 16 на 17 января, +3° С днём в среду и –4° С в ночь на четверг.

С этого момента температура вновь пойдёт вверх: +7° С днем 18 января и +12° С — 19 января.

Сопровождаться это всё будет осадками, данные об интенсивности которых у разных источников разнятся. Гидрометцентр России ожидает стабильные, но несильные осадки с понедельника до утра среды.

Гисметео прогнозирует осадки на протяжении всей недели, за исключением четверга. В среду и субботу дожди ожидаются особенно сильными.

«Яндекс Погода» предполагает, что в понедельник и субботу будут просто дожди, а во вторник — ливень.

Ранее на этой неделе мы писали, что альпакам, живущим на курорте «Роза Хутор», подарили зимние шапочки.