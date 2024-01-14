Дачу в Туапсинском районе признали памятником архитектуры

По мнению краеведов, главный дом в имении Екатерины фон Крит был построен на рубеже XIX–XX веков. Его следующий владелец — нотариус Бородавко из Туапсе — пристроил к зданию с юго-востока двухэтажный объем в стиле модерн. После революции имение было национализировано, и в 1924 году на его территории открыли дом отдыха для медработников, который в 1956-м переименовали в пансионат отдыха «Весна». Как утверждают эксперты, «здание сохранило подлинные, относящиеся к разным периодам, характеристики и обладает архитектурно-художественными достоинствами».

Эксперты вынесли заключение о высокой историко-культурной ценности главного здания дачи Екатерины фон Крит в Туапсинском районе. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, объекту присвоен статус памятника архитектуры регионального значения.

Так выглядело главное здание санатория медработников в Туапсе в 1920-х годах © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Так выглядело главное здание санатория медработников в Туапсе в 1920-х годах © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Статус памятника архитектуры регионального значения означает, что на территории памятника запрещено капитальное строительство и изменение объемно-пространственных характеристик существующих объектов. Любые работы — земляные, строительные, мелиоративные и так далее — допускаются только в целях сохранения объекта культурного наследия или отдельных его элементов.

В администрации Краснодарского края добавляют, что с 2020 года более 180 зданий в регионе получили статус объектов культурного наследия регионального и местного значения.

Ранее на этой неделе в Краснодарском крае выпустили трехтомный каталог природных памятников региона, а в Госдуму РФ внесли закон, который позволит фермерам официально принимать туристов.