В Краснодаре издали трехтомник «Заповедная природа Кубани». В нем описаны биомы и 400 особо охраняемых территорий региона
В Краснодаре вышел в свет трехтомник о сети особо охраняемых территорий Кубани
В Краснодаре выпустили трехтомник руководительницы регионального Российского географического общества Светланы Литвинской «Заповедная природа Кубани». Книги изданы при участии минприроды Краснодарского края.
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В трехтомнике освещены истории заповедания народов края и основные этапы развития региональной системы особо охраняемых природных территорий, сформировавшейся за полвека. Также в книгах описаны около 400 особо охраняемых территорий, охарактеризованы региональные экосистемы, природные и рукотворные ландшафты, их современное состояние и экологические проблемы. В издании представлено более 2 тыс. авторских иллюстраций.
«Особое внимание я уделила сохранению растительного и животного мира, редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РФ и края. Идея самой книги — показать красоту и величие кубанской природы и необходимость сохранить ее на вечные времена в полной неприкосновенности», — рассказала авторка.
Светлана Литвинская более 50 лет изучала природу Кавказа. За это ее удостоили Золотой медали РГО имени И.П. Бородина — одного из основателей природоохранного движения в России.
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