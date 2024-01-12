В Краснодаре издали трехтомник «Заповедная природа Кубани». В нем описаны биомы и 400 особо охраняемых территорий региона

В трехтомнике освещены истории заповедания народов края и основные этапы развития региональной системы особо охраняемых природных территорий, сформировавшейся за полвека. Также в книгах описаны около 400 особо охраняемых территорий, охарактеризованы региональные экосистемы, природные и рукотворные ландшафты, их современное состояние и экологические проблемы. В издании представлено более 2 тыс. авторских иллюстраций.



«Особое внимание я уделила сохранению растительного и животного мира, редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РФ и края. Идея самой книги — показать красоту и величие кубанской природы и необходимость сохранить ее на вечные времена в полной неприкосновенности», — рассказала авторка.