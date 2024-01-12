Российским фермерам разрешат принимать туристов

Комитетом по аграрным вопросам предложил документ, который предполагает, что все фермерские хозяйства, производящие сельхоз-продукцию, смогут строить на своей территории гостевые дома. Посетители, в свою очередь, будут знакомиться с производством, пробовать себя в роли работников или просто отдыхать на свежем воздухе. Документ прошел первые стадии согласования и готов к рассмотрению в первом чтении.

Фермеры сами попросили разрешить им строить гостевые дома, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее мнению, инициатива будет способствовать развитию сельских территорий.

«Это не просто погладил животное, покормил и уехал. Люди едут, чтобы окунуться в сельскую жизнь, продегустировать натуральную продукцию», — отметила Оглоблина.

Законопроект не предусматривает каких-либо требований или ограничений для фермеров. За ними не планируют устанавливать государственный или муниципальный контроль, предоставлять специальные лицензии и проводить экспертизы.

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