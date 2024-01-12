Гости «Роза Хутор» смогут застраховать здоровье и прокатное оборудование

На курорте «Роза Хутор» можно оформить страховые полисы группы компаний BestDoctor с покрытием в 500 тыс. рублей

Купить полис страхования здоровья можно вместе с любым ски-пассом «Роза Хутор». Стоимость страховки начинается от 314 рублей на полдня и варьируется в зависимости от сроков действия ски-пасса и аренды оборудования.

Оформление занимает около пары минут — полис можно добавить в корзину при покупке ски-пасса онлайн на сайте курорта или в отелях «Голден Тюлип» и «Роза Ски Инн». Страховку можно также добавить к уже действующему ски-пассу курорта.

Полис для защиты арендуемого снаряжения можно приобрести в пунктах проката «Роза Хутор». Страховка действует на территории всего курорта.