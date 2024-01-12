Гости «Роза Хутор» смогут застраховать здоровье и прокатное оборудование

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Краснодарский край

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  • Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На курорте «Роза Хутор» можно оформить страховые полисы группы компаний BestDoctor с покрытием в 500 тыс. рублей

Купить полис страхования здоровья можно вместе с любым ски-пассом «Роза Хутор». Стоимость страховки начинается от 314 рублей на полдня и варьируется в зависимости от сроков действия ски-пасса и аренды оборудования.

Оформление занимает около пары минут — полис можно добавить в корзину при покупке ски-пасса онлайн на сайте курорта или в отелях «Голден Тюлип» и «Роза Ски Инн». Страховку можно также добавить к уже действующему ски-пассу курорта. 

Полис для защиты арендуемого снаряжения можно приобрести в пунктах проката «Роза Хутор». Страховка действует на территории всего курорта.

Оформить страховой полис для взрослого или ребенка можно вне зависимости от уровня катания.

Купить полис 

Как научиться кататься на лыжах или сноуборде:

«Главный приоритет для курорта — это обеспечение безопасного и комфортного отдыха всех наших гостей. Однако, горнолыжный спорт всегда связан с рисками. Поэтому предусмотрительность в этом вопросе только приветствуется. Мы выбрали надежного партнера — группу компаний BestDoctor — и запустили программу страхования здоровья и оборудования с покрытием в размере 500 тыс. рублей. Надеюсь, что такая дополнительная защита позволит нашим гостям увереннее чувствовать себя на горных склонах, тем более для приобретения полиса достаточно одного клика на сайте», — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

«Спортивная страховка на склонах «Роза Хутор» — пример того, как мы интегрируем цифровые решения в повседневную жизнь. Пользователям не нужно переходить на сайт страховой компании, услугу можно приобрести вместе со ски-пассом, не затрачивая лишних ресурсов и времени. Кроме того, мы стремимся решать страховые случаи максимально быстро: в среднем, скорость выплат составляет не более часа. Мы рады нести удобство и комфорт встроенного страхования во все сферы жизни наших пользователей», — сказал сооснователь группы компаний BestDoctor Михаил Беляндинов.

Безопасность на зимнем курорте:

В группу компаний BestDoctor, основанную российскими предпринимателями Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым в 2015 году, входит страховая компания BestInsure. Своим партнером BestDoctor выбрали 700 тыс. частных пользователей и более 430 корпоративных клиентов: Aviasales, «Самокат», Faberlic, JOOM, «Банки.ру», Ostrovok.ru, Sports.ru, MAMBA, BelkaCar, red_mad_robot, Gloria Jeans, «Cитроникс», «Зарплата.ру» и другие.

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