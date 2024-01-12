Гости «Роза Хутор» смогут застраховать здоровье и прокатное оборудование
На курорте «Роза Хутор» можно оформить страховые полисы группы компаний BestDoctor с покрытием в 500 тыс. рублей
Купить полис страхования здоровья можно вместе с любым ски-пассом «Роза Хутор». Стоимость страховки начинается от 314 рублей на полдня и варьируется в зависимости от сроков действия ски-пасса и аренды оборудования.
Оформление занимает около пары минут — полис можно добавить в корзину при покупке ски-пасса онлайн на сайте курорта или в отелях «Голден Тюлип» и «Роза Ски Инн». Страховку можно также добавить к уже действующему ски-пассу курорта.
Полис для защиты арендуемого снаряжения можно приобрести в пунктах проката «Роза Хутор». Страховка действует на территории всего курорта.
Оформить страховой полис для взрослого или ребенка можно вне зависимости от уровня катания.
Как научиться кататься на лыжах или сноуборде:
«Главный приоритет для курорта — это обеспечение безопасного и комфортного отдыха всех наших гостей. Однако, горнолыжный спорт всегда связан с рисками. Поэтому предусмотрительность в этом вопросе только приветствуется. Мы выбрали надежного партнера — группу компаний BestDoctor — и запустили программу страхования здоровья и оборудования с покрытием в размере 500 тыс. рублей. Надеюсь, что такая дополнительная защита позволит нашим гостям увереннее чувствовать себя на горных склонах, тем более для приобретения полиса достаточно одного клика на сайте», — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.
«Спортивная страховка на склонах «Роза Хутор» — пример того, как мы интегрируем цифровые решения в повседневную жизнь. Пользователям не нужно переходить на сайт страховой компании, услугу можно приобрести вместе со ски-пассом, не затрачивая лишних ресурсов и времени. Кроме того, мы стремимся решать страховые случаи максимально быстро: в среднем, скорость выплат составляет не более часа. Мы рады нести удобство и комфорт встроенного страхования во все сферы жизни наших пользователей», — сказал сооснователь группы компаний BestDoctor Михаил Беляндинов.
Безопасность на зимнем курорте:
В группу компаний BestDoctor, основанную российскими предпринимателями Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым в 2015 году, входит страховая компания BestInsure. Своим партнером BestDoctor выбрали 700 тыс. частных пользователей и более 430 корпоративных клиентов: Aviasales, «Самокат», Faberlic, JOOM, «Банки.ру», Ostrovok.ru, Sports.ru, MAMBA, BelkaCar, red_mad_robot, Gloria Jeans, «Cитроникс», «Зарплата.ру» и другие.