Курортный сбор в Краснодарском крае достиг 740 млн рублей за 2023 год

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Власти Краснодарского края рассказали об объеме курортного сбора за 2023 год

В 2023 году в фонд развития курортной инфраструктуры Краснодарского края от туристов поступило более 740 миллионов рублей. Данная сумма на 22% превышает запланированные показатели. Об этом врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий сообщил пресс-службе администрации региона.

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Краевой курортный сбор действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Джубгском, Небугском, Новомихайловском, Шепсинском и Тенгинском поселениях Туапсинского района, а также в Ейском и Должанском поселениях Ейского района. С 1 января 2024 года к программе присоединились Новороссийск, Туапсе и Мостовское, Псебайское и Ярославское поселения Мостовского района.

Сумма курортного сбора в сутки составляет 30 рублей с человека, а в Сочи — 50 рублей. В 2024 году за его счет планируют благоустроить набережную и общественные территории в Геленджике, пляжи в Ейске и в Сочи.

Напомним, что с начала 2023 года Геленджик получил от отдыхающих рекордные 69 млн рублей курортного сбора.

Как писали ранее Юга.ру, за новогодние праздники Сочи посетили 280 тыс. туристов.

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