Армавирская компания Сергея Галицкого купила маслозавод в Кропоткине

Сельхозкомпания Галицкого приобрела масличное производство за 250 млн рублей

Армавирская масложировая компания бизнесмена Сергея Галицкого выкупила производство нерафинированных масел «Южный полюс» из Кропоткина. Данные сведения опубликованы на сайте СПАРК. На них обратил внимание «РБК Краснодар».

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Теперь компании «Юг» принадлежит 100% акций «Южного полюса» стоимостью 250 млн рублей. Издание обратилось в оба производства за комментариями, но ответа пока не поступило.

Компания «Южный полюс» была зарегистрирована в 2000 году. Ее деятельность направлена на производство нерафинированных масел и их фракций. В 2019 году Кропоткинский маслозавод начал выпускать бутилированные подсолнечные масла под торговыми марками «Краснодарское отборное», «Живой янтарь» и «Южный полюс».