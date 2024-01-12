В Краснодарском крае мигрантам теперь нельзя работать по патентам. Запрет коснется 15 тыс. человек

Краснодарский край

Распечатать

  • Вениамин Кондратьев © Скриншот прямого эфира kuban24.tv
    Вениамин Кондратьев © Скриншот прямого эфира kuban24.tv

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил запретить работу по патентам для иностранных граждан

Им нельзя трудиться в сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах, на предприятиях добыче полезных ископаемых, в торговле, на производстве машин и оборудования. Уточняется, что ограничения не затронут сферу строительства.

За нарушение запрета установлен штраф в 1 млн рублей за каждого иностранного гражданина. Постановление вступит в силу 21 января. Ограничения будут действовать до конца 2024 года.

Запрет распространяется на привлечение иностранцев, работающих исключительно на основании патента. По данным кубанского МВД, запрет затронет около 15 тыс. человек.

Ранее стало известно, что сельхозкомпания Галицкого приобрела масличное производство «Южный полюс» в Кропоткине за 250 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае руководители могут получать более миллиона рублей. 

Вениамин Кондратьев Деньги Закон Законодательство Законопроекты Мигранты Трудоустройство

Новости

Жителям Краснодара обещают включить отопление через три дня после аварии
В Краснодарском крае мигрантам теперь нельзя работать по патентам. Запрет коснется 15 тыс. человек
Gloria Jeans выйдет на рынки Ближнего Востока, Америки и Европы
Курортный сбор в Краснодарском крае достиг 740 млн рублей за 2023 год
На выходных в Краснодарском крае ожидаются снег и сильный ветер
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Царь-птица»

Лента новостей

Реклама на сайте