В Краснодарском крае мигрантам теперь нельзя работать по патентам. Запрет коснется 15 тыс. человек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил запретить работу по патентам для иностранных граждан
Им нельзя трудиться в сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах, на предприятиях добыче полезных ископаемых, в торговле, на производстве машин и оборудования. Уточняется, что ограничения не затронут сферу строительства.
За нарушение запрета установлен штраф в 1 млн рублей за каждого иностранного гражданина. Постановление вступит в силу 21 января. Ограничения будут действовать до конца 2024 года.
Запрет распространяется на привлечение иностранцев, работающих исключительно на основании патента. По данным кубанского МВД, запрет затронет около 15 тыс. человек.
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