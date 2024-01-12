В Краснодарском крае мигрантам теперь нельзя работать по патентам. Запрет коснется 15 тыс. человек

Им нельзя трудиться в сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах, на предприятиях добыче полезных ископаемых, в торговле, на производстве машин и оборудования. Уточняется, что ограничения не затронут сферу строительства.

За нарушение запрета установлен штраф в 1 млн рублей за каждого иностранного гражданина. Постановление вступит в силу 21 января. Ограничения будут действовать до конца 2024 года.

Запрет распространяется на привлечение иностранцев, работающих исключительно на основании патента. По данным кубанского МВД, запрет затронет около 15 тыс. человек.