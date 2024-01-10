В Краснодаре почти раскупили билеты на концерт группы «Щенки». Ее солиста арестовали за выступление в носке на пенисе
19 апреля в краснодарской «Кроп Arena» должны состояться два концерта группы «Щенки»
Выступления запланированы на 18:30 и 20:00. Билеты на первый концерт практически раскупили. Согласно данным портала «Афиша», на 18:30 в продаже остались 13 билетов в зону Mеет&Greet + танцпол за 2500 рулей. Билеты на танцпол, балкон и в фан-зоны полностью распроданы.
На 20:00 есть 94 места на балкон на 2500 рублей. Также в продаже остались студенческие за 1000 рублей и столы за 2500 рублей.
7 января солист и автор песен группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену в одном носке на половом члене. Выступление прошло в клубе MOD в Петербурге. На перформанс обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала Тесли подражателем рэпера Vacio, который пришел в аналогичном одеянии на так называемую «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.
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