Школу под Краснодаром проверят на пропаганду ЛГБТ* за переодевание учащегося в Снегурочку на празднике

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/4961
    © Скриншот из телеграмм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/4961

В Динском районе Кубани старшеклассник переоделся в Снегурочку на школьном празднике. Учреждение проверят на пропаганду ЛГБТ*

Управление образования Динского района Краснодарского края проверит одну из школ на пропаганду ЛГБТ*. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

«В Чечне нет петухов и даже нет такого слова»:

По данным СМИ, один из старшеклассников школы №2 в станице Динской выступил в спортзале в роли Снегурочки. Парень снял шапку с косой и стал танцевать вокруг посоха. Кадры с танцем попали в соцсети и спровоцировали скандал. В видео усмотрели пропаганду.

Жалобы дошли до муниципального управления образования. Ведомство вызвало директора и заместителя по воспитательной работе для объяснений.

Как сообщает Kub Mash, номер подготовили школьные КВН-щики. О том, что парень переоденется в Снегурочку, учителя не знали. 

Напомним, что в 2021 году в Краснодарском крае трех девочек-подростков обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за шуточного видео.

*ЛГБТ — международное общественное движение, запрещенное в России и признанное экстремистской организацией.

Динской район Школа Экстремизм

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Школу под Краснодаром проверят на пропаганду ЛГБТ* за переодевание учащегося в Снегурочку на празднике

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