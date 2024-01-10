Школу под Краснодаром проверят на пропаганду ЛГБТ* за переодевание учащегося в Снегурочку на празднике
В Динском районе Кубани старшеклассник переоделся в Снегурочку на школьном празднике. Учреждение проверят на пропаганду ЛГБТ*
Управление образования Динского района Краснодарского края проверит одну из школ на пропаганду ЛГБТ*. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
«В Чечне нет петухов и даже нет такого слова»:
По данным СМИ, один из старшеклассников школы №2 в станице Динской выступил в спортзале в роли Снегурочки. Парень снял шапку с косой и стал танцевать вокруг посоха. Кадры с танцем попали в соцсети и спровоцировали скандал. В видео усмотрели пропаганду.
Жалобы дошли до муниципального управления образования. Ведомство вызвало директора и заместителя по воспитательной работе для объяснений.
Как сообщает Kub Mash, номер подготовили школьные КВН-щики. О том, что парень переоденется в Снегурочку, учителя не знали.
Напомним, что в 2021 году в Краснодарском крае трех девочек-подростков обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за шуточного видео.
*ЛГБТ — международное общественное движение, запрещенное в России и признанное экстремистской организацией.